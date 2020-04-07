Лукашенко утверждает, что в Беларуси падает смертность от болезней

Общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний - на 9%.

Такие данные сегодня озвучил Лукашенко на совещании в Минске.

При этом в январе-марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии - почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека.

"У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И все равно падение почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема", - заявил Лукашенко.

За период с 1 января по 5 апреля текущего года в Беларуси из-за внешних причин погибли 860 человек - на 15 человек меньше, чем в 2019 году. "Напомню: от пневмоний - 254", - заметил Лукашенко.

Из упомянутого числа около 400 человек погибли в результате самоубийств, 85 - убийств, на пожарах погибли 206 человек, в ДТП - 107. "В среднем по республике по указанным выше причинам за неделю погибают 60-70 человек. С 30 марта по 5 апреля - почти 70 человек. А от коронавируса - 13".

"Я это к тому говорю, что не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни. Это не значит, что надо ослабить работу по этой главной мировой проблеме. Нет. Мы определились, как никогда объединились в этой борьбе и должны выстоять", - потребовал белорусский правитель.