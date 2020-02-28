Эндокринная патология выявлена почти у 1 млн белорусов

По итогам 2019 года почти у 10% населения Беларуси (около 1 млн человек) были выявлены эндокринные патологии.

Об этом сообщила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович.

"По итогам прошлого года эндокринная патология зарегистрирована почти у 1 млн жителей Беларуси. По сути, это практически 10% всего населения Беларуси. В 370 тыс. случаях выявляется сахарный диабет, причем 335 тыс. приходится на диабет второго типа. До 400 тыс. случаев приходится на патологии щитовидной железы. Остальные 150 тыс. случаев относятся к прочей эндокринной патологии", - сообщила Карлович (цитата БелТА).