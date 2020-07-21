Последнее обновление: 21.07.2020 13:10

Минздрав РБ обещает Минску томографы от Гуцериева

В ближайшие полтора месяца все центральные районные поликлиники Минска будут оснащены компьютерными томографами.

"Таким образом, в Минске в ближайшие полтора месяца все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы", - пообещал сегодня министр здравоохранения Владимир Караник (цитата БелТА).

При этом он сослался на договоренность между Лукашенко и Михаилом Гуцериевым о поставке в Беларусь 10 компьютерных томографов. Один томограф уже был доставлен в страну.

По словам Караника, 2 будут установлены в стационарах, а восемь - в центральных районных поликлиниках Минска.

Как сообщалось, первый томограф уже установлен в новом неврологическом корпусе 5-й клинической больницы Минска.

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