Верхняя палата парламента РБ приняла поправки в закон о лекарствах

Верхняя палата парламента Беларуси одобрила поправки в закон о лекарствах. Документ разработан с учетом практики применения, а также в целях согласования его норм с актами ЕАЭС.

Согласно поправках, вводится возможность условной государственной регистрации оригинальных лекарств для лечения, профилактики и диагностики жизнеугрожающих, тяжелых, инвалидизирующих заболеваний, а также редких орфанных болезней.

Поправками предусмотрена также возможность применения в таких случаях оригинальных лекарств, находящихся в стадии клинических испытаний.

Благодаря изменениям фельдшеры сельских ФАП, выездные медицинские бригады получат право не только консультировать, но и выписывать рецепты, продавать лекарства.

Кроме того, регламентированы вопросы государственной регистрации, контроля качества, разработки, доклинических и клинических исследований, медицинского применения лекарств. Устанавливается порядок промышленного производства и аптечного изготовления лекарственных средств, оптовой и розничной реализации, хранения, транспортировки, уничтожения, ввоза и вывоза лекарственных средств.

Вводится ответственность держателя регистрационного удостоверения за безопасность, эффективность и качество препарата, а заявителя - за достоверность информации, содержащейся в представленных ими документах и данных регистрационного досье.