В Беларуси узаконят заочное лечение в больницах

Нижняя палата парламента Беларуси приняла в первом чтении поправки в закон о здравоохранении, после принятия которых в стране будет окончательно узаконено заочное лечение в больницах.

Такой подход в лечении граждан позволит всегда иметь необходимый минимум свободных мест в существующих больницах и отказаться о строительства новых ради увеличения коечного фонда.

Благодаря поправкам, в законе будет закреплено право граждан при лечении в отделениях дневного стационара получать за счет бюджета лекарства, медизделия, биомедицинские клеточные продукты.

Как пояснил представляющий соответствующий законопроект министр здравоохранения Владимир Караник, таким образом создаются условия, аналогичные пребыванию в условиях стационара.

"Это позволит оптимизировать нагрузку на коечный фонд, госпитализируя пациентов, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и лечении", - пояснил министр (цитата БелТА).

Не исключено, что уже очень скоро попасть на лечение в больницу можно будет только по блату.

Помимо заочного лечения больницах поправки определяют порядок аккредитации государственных больниц и клиник. Предусматривается создание системы по управлению качеством медицинской помощи. Для этого устанавливаются новые виды экспертиз, в том числе качества медицинской помощи и фармакоэкономическая.

Также, согласно поправкам, министр получит право назначать и увольнять главврачей государственных медицинских учреждений.