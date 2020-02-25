Последнее обновление: 25.02.2020 13:44

Аккредитация медучреждений будет введена в Беларуси

Белорусские власти в текущем году планируют начать разработку системы аккредитации медицинских учреждений, которая полноценно должна заработать с 1 января 2023 года.

«Мы создаем систему аккредитации медицинских учреждений. Эта система начнет создаваться в этом году. И в полном объеме она заработает с 1 января 2023 года», - сообщил сегодня министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Он отметил, что предполагается проведение двух видов аккредитации: базовой и добровольной. Базовая будет носить обязательный характер для государственных медучреждений. Добровольную аккредитацию смогут проводить как государственные медучреждения для подтверждения более высокого уровня, так и частные медицинские центры.

Министр пояснил, что если государственное медучреждение не может оказывать специализированную помощь на должном уровне, то оно не будет аккредитовано на оказание данного вида помощи. Отсутствие аккредитации будет означать отсутствие бюджетного финансирования.

"Финансирование тех видов помощи, которые не прошли аккредитацию, из республиканского и местных бюджетов допускаться не будет", - заявил Караник.

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