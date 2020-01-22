Последнее обновление: 22.01.2020 14:59

Лукашенко на 3 года продлил освобождение РНПЦ от налога на прибыль

Лукашенко еще на три года продлил освобождение республиканских научно-практических центров от уплаты налога на прибыль, следует из указа №22 от 22 января 2020 года.

«Предоставление налоговой льготы по налогу на прибыль продлевается до 31 декабря 2022 года для республиканских научно-практических центров, подчиненных Министерству здравоохранения и финансируемых за счет средств республиканского бюджета, а также для Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии», - говорится в официальном комментарии к указу.

Лукашенко также подписал распоряжение, согласно которому остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, образовавшиеся на 1 января 2020 года в сумме Br20 млн, будут направлены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения государственных учреждений здравоохранения Минской области.

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