Лукашенко обещает повысить врачам зарплату в 2 раза

Лукашенко сегодня заявил, что зарплата врачей к 2025 году вырастет в 2 раза. Об этом он сказал, посещая сегодня Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова.

Министр здравоохранения Владимир Караник отчитался, что в Беларуси растет количество врачей и потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы (министр явно не учел возможный отток врачей в Польшу, если там примут решение принимать врачей из РБ без нострификации диплома).

"По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим", - заявил Караник.

"Не богатые, но и не бедствуем», - отреагировал Лукашенко.

«Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей", - пообещал белорусский правитель.