Россия оплатит эвакуацию белорусов из Индии

Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели и оплатит их перелет в Минск на борту самолета "Белавиа".

"В результате пандемии коронавируса многие страны вводят ограничительные меры на передвижение граждан, в том числе воздушным транспортом. В подобных случаях вопросы возвращения граждан на родину решаются на государственном уровне. Российская сторона оплатит возвращение белорусов из Дели в Минск на борту самолета "Белавиа", - сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Он уточнил, что специальным рейсом в Беларусь должны вернуться 107 человек. В настоящее время оформляются электронные билеты, в то время как авиакомпания "Белавиа" ждет разрешения индийских авиационных властей. Вылет из Дели запланирован на 14.00 5 апреля.

Готовность России оплатить перелет Мезенцев объяснил тем, что оставшиеся в Индии граждане Беларуси не сумели воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков из-за нехватки мест и форс-мажора во взаимодействии с туроператорами.

Как сообщалось, сегодня в полночь Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами, включая эвакуационные чартеры несмотря на то, что еще большое количество граждан не успели или не торопились вернуться в страну. В частности, как сообщают СМИ, в аэропорту Нью-Йорка застряли порядка 2 тыс. граждан РФ.