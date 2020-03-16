Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Лукашенко выразил недовольство решением властей России закрыть границу с Беларусью, признав при этом возможность резкого ухудшения состояния экономики синеокой.

"Самая большая для нас не проблема, а ответственность - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, "Россия вся полыхает от коронавируса", в то время как как в Беларуси – «относительно спокойная обстановка».

"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - заключил он.

Лукашенко потребовал от местных властей без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах предосторожности, что означает, что власти страны не намерены вводить карантин или иные меры ограничительного характера.

Вместе с тем, Минздрав Беларуси официально подтвердил 36 случаев заражения коронавирусом.