Последнее обновление: 26.03.2020 17:06

Беларусь попросила Россию помочь с эвакуацией белорусов из третьих стран

Глава МИД Беларуси Владимир Макей попросил российского коллегу Сергея Лаврова при проведении эвакуационных мероприятия в третьих странах не делать различий между гражданами двух стран.

Просьба обусловлена решением России прекратить авиасообщение с внешним миром с 27 марта, за исключением эвакуационных чартерных рейсов.

«С учетом принятых 25 марта 2020 г. российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой», - говорится в сообщении МИД РБ.

Лавров пообещал, что «российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение».

Макей и Лавров договорились, что «в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов».

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