Кремлю неизвестно о просьбах Беларуси помочь в борьбе с коронавирусом

Кремль не обладает информацией о том, поступали ли из Минска по дипломатическим каналам просьбы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения", - сказал он.

Так он прокомментировал сообщение "Коммерсанта" о том, что Беларусь якобы обратилась к России с такой просьбой.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин исходит из того, что все страны в нынешней ситуации находятся "в одной лодке".

"Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно, - добавил Песков. - Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Беларусь, конечно, здесь ситуация особая".