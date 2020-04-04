Последнее обновление: 04.04.2020 12:13

Россия отправила в Беларусь 10 тыс. тестов для выявления коронавируса

Россия отправила Беларуси 10 тыс. тестов для выявления заражения коронавирусом, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тысяч диагностических систем, точнее, диагностического материала, который обеспечит проведение почти 10 тысяч исследований", - сказал Мезенцев поздно вечером в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Ожидается, что тесты прибудут в Беларусь днем 4 апреля.

До конца весны Россия отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу. В марте Россия уже отправила странам СНГ 1376 таких тест-наборов.

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