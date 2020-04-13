Румас и Мишустин обсудили борьбу с коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером РБ Сергеем Румасом, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

Завтра Лукашенко пообщается с Путиным (в онлайне) и будет председательствовать во время онлайн-саммита Высшего Евразийского экономического совета.