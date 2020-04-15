Посол РФ разъяснил, просила ли Беларусь у России помощь или как

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Беларусь просила у России помощь в ситуации с поставкой 10 тыс. тестов на коронавирус. И это, как оказалась, не единственная просьба о помощи со стороны Беларуси.

«В ответ на обращение руководителя Государственной санитарной службы Беларуси руководители координационного Совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова и Анна Попова приняли решение об оперативном ответе и поставке диагностического материала для проведения 10 тысяч тест-систем. Они были доставлены из Москвы на, что тоже символично, белорусском рефрижераторе, и мы их передали в Центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья. Много это или мало? В запросе было обозначено 10 тысяч. Было бы обозначено больше, мы наверняка также быстро ответили бы на запрос, как говорится, цифра в цифру. Еще были доставлены 140 наборов тест-систем для выявления коронавируса на 14 тысяч исследований», - заявил российский дипломат в интервью tut.by.

Мезенцев также рассказал о доставленной в Гродненскую область помощи по линии российской госкорпорации «Росатом».

«Также позавчера … губернатор Гродненской области принял от России 50 тысяч респираторов «Лепесток» высокой степени защиты, которые будут направлены на обеспечение защитой медперсонала в Гродненской области. В том числе эти респираторы будут использоваться больничным персоналом, задействованным для обеспечения безопасности многонационального коллектива на площадке строительства АЭС. Часть респираторов — 7 тысяч — мы передали в больницы Островца, Сморгони, Ошмян», - сообщил дипломат.

Отвечая на вопрос, просила ли Беларусь об этой помощи, Мезенцев сказал: «Да, это был формализованный запрос белорусской стороны».