Россия закрывает «тропы жизни» на границе с Беларусью

Власти России плотно подошли к решению вопроса, как оградить территорию страны от проникновения коронавируса извне, в результате чего приняли решение о ликвидации так называемых «троп жизни» (неофициальные переходы) на границе с Беларусью.

О ликвидации нескольких гравийных дорог на границе между Россией и Беларусью сообщает Onliner со ссылкой на своих читателей. В частности. Один из них сообщил об уничтожении дорог на границе в районе агрогородка Ленино.

«Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое», - сообщил он, подкрепи свое сообщение фото.

В пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что информации о проводимых работах у них нет, однако практика уничтожения таких дорог существует давно: когда-то так поступали и наши пограничники.

Информацию о проводимых работах подтвердили источники в ГАИ: вчера сотрудники выезжали к границе, чтобы убедиться, что на территории Беларуси не проводятся незаконные дорожные работы.