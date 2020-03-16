Лукашенко взбесился из-за закрытия границы Россией

После заявления премьера РФ Мишустина о закрытии границы с Беларусью Лукашенко провел экстренную встречу с главой администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

По словам Лукашенко, ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания.

"Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", - заявил Лукашенко.

"Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это - открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают", - продолжил он.

По мнению белорусского правителя с таким заболеванием территориально бороться невозможно, а, значит, нет смысла закрывать границу.

"Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека", - сказал Лукашенко.

Злой умысел Москвы Лукашенко узрел и в предложении России направить в Беларусь 3 тыс. тестов на выявление коронавируса.

"Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста. Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать".

«То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами: у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали", - изложил он свое видение ситуации.

Сравнивая масштабы двух стран, он сказал, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не "завирусила" ее. "Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать - нет, закрыли. Что ж, это их дело".

"А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба". Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?"

«А что будут делать белорусские и российские граждане, которые работают или учатся в другой стране. Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - негодовал Лукашенко.

Он сообщил, что пока не связывался с Путиным, но телефонный разговор запланирован.

"Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает".

Лукашенко поручил подготовить ответные меры.

«Если мы пойдем на ответные меры, то до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве. Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение - мы проверяем человека, надо на карантин - пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, правительство России сегодня приняло решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей.