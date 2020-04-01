Минздрав Беларуси пока не отреагировал на рекомендацию ВОЗ

Минздрав Беларуси к вечеру среды, 1 апреля, пока никак не отреагировал на рекомендацию ВОЗ улучшить информирование населения о ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

О необходимости улучшить информирование сегодня заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, которого все, из-за его похвал в адрес ведомства, считали игроком команды Минздрава.

«Мы обсуждаем с Министерством здравоохранения этот вопрос. И конечно, считаем, что, если бы подача информации была более регулярной и полной, было бы гораздо лучше. Наша рекомендация достаточно четкая и сильная - улучшить этот компонент, однозначно. Недостаток информации может спровоцировать страх, поэтому важный элемент борьбы с эпидемией - вовлечение населения. Минздрав выполняет меры, которые находятся в его компетенции, но такая чрезвычайная ситуация, также требует межведомственного подхода - нужно активизировать взаимодействие между всеми министерствами и ведомствами и по медицинской части, и по экономической части, и по социальной поддержке», – заявил г-н Бердыклычев в интервью tut.by.

После высказывания представителя ВОЗ пресс-служба Минздрава ошарашила всех очередной информативной сводкой о распространении инфекции: «За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек».

Сосчитать, что общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в Беларуси выросло до 217, включая 58 вылечившихся и 2 смерти, было несложно. Но это была сводка на 12:39.

А с того момента в Беларуси произошло много событий. СМИ и телеграм-каналы сообщили о еще одной смерти в Витебске, о зараженных на МАЗе, БелОМО, депо «Могилевское» метрополитена, в реабилитационном центре в Аксаковщине, в Брестской и Могилевской областях и даже разоблачили фейк о якобы дезинфекции улиц в Витебске (https://t.me/c/1413275904/2721).