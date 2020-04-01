Беларусь получила от Китая 2 тыс. тестов на коронавирус

Беларусь получила более 2 тыс. тестов на коронавирус в составе прибывшей из Китая медицинской гуманитарной помощи. В составе груза также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

"Тесты будут направлены в нашу центральную лабораторию (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии). А средства защиты - в первую очередь в те больницы, где наибольшее количество пациентов. Это инфекционная больница, 6-я клиника - непосредственно тем, кому это сейчас необходимо", - сказал замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, передает БелТА.

В свою очередь, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин пояснил, что прибывшая сегодня в Беларусь гуманитарная помощь - только первая партия. Посольство готовится приобрести 10 тыс. тест-систем с реагентами для обнаружения коронавируса, организует закупку масок, защитной одежды, инфракрасных термометров, пульсоксиметров и других медицинских материалов в подарок белорусской стороне.

Кроме того, правительство Китая планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов - для обмена опытом и консультаций.

Цуй Цимин не так давно был удостоен встречи с Лукашенко, в ходе которой белорусский правитель поделился своим мнением о коронавирусе, как его лечить и как не принимать никаких ограничительных мер. Судя по прибывшей гуманитарной помощи, посол Китая сделал правильные выводы по итогам этой встречи.

Готовность китайского посольства закупить за свои деньги еще 10 тыс. тестов для Беларуси почему-то наводит на мысль о том, что после их доставки число случаев заражения коронавирусом в синеокой начнет расти с небывалой скоростью. Ведь каждый раз, когда Минздрав рапортует о том, что «на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию», невольно возникает желание задать вопрос «Откуда дровишки, в смысле тесты?»