Лукашенко: У нас всего 4 умерших от коронавируса

В Беларуси уже 3 человека умерли от заражения коронавирусом, сообщил сегодня Лукашенко, отметив, что причина 4- смерти пока еще подтверждена окончательно.

"У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус. Любой вирус осложнит хронические заболевания", - сообщил Лукашенко.

Он утверждает , что в Беларуси не скрывают статистику о коронавирусе.

"Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем. Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует, Кочанова вчера по моему поручению разговаривала, бороться очагово, точечно. То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли".

"И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", - добавил он.