Минздрав Беларуси подтвердил вторую смерть от коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило вторую смерть от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Ведомство по-прежнему отказывается называть общее число случаев заражения.

«За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек», - сообщил Минздрав РБ.

По данным ведомства, на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Понимая метод подачи информации Минздравом, можно утверждать, что общее число случаев заражения в Беларуси выросло до 217 человек.

Тем временем, телеграм-канал Nexta сообщает, что коронавирус обнаружен у мастера одного из цехов МАЗа, где сегодня медики прямо с рабочих мест забирали контакты 1-го уровня.

Кроме того, как минимум один подтверждённый случай коронавируса зафиксирован в реабилитационном центре в Аксаковщине, где на данный момент у всех пациентов в срочном порядке берут анализы, а медики ждут дальнейших распоряжений.