Последнее обновление: 01.04.2020 22:35

В понедельник в Витебске умерли 2 человека от коронавируса

В понедельник, 30 марта, в Витебске в Железнодорожной больнице умерла 73-летняя женщина. В свидетельстве причиной смерти назван COVID-19.

Об этом сообщает Onliner со ссылкой на дочь умершей женщины. Ее дочь Наталья рассказала, что мама до этого несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Перед этим в больнице лежала и сама Наталья, однако тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.

В тот же день в Витебске скончался заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Ранее анализ на РНК коронавируса у мужчины дал положительный результат.

О смерти 75-летнего Виктора Дашкевича высказывался и Александр Лукашенко.

Сегодня Минздрав официально подтвердил вторую в Беларуси смерть пациента с коронавирусом, не указав, в каком регионе это произошло.

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