Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 12

Власти Гродненской области подтвердили заражение коронавирусом вернувшейся из Италии жительницы Гродно.

Как сообщает издание "Гродненская правда", "62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник… сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой "скорой" и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось».

«Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса», - сообщило издание.

Сегодня Минздрав Беларуси подтвердил еще два положительных теста на COVID-19 у жителей Гомеля и Минска. Таким образом, общее число случаев заражения выросло до 12.