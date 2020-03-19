Лукашенко: Если родители боятся – не отправляйте детей в школу

Лукашенко отказался объявлять карантин в учебных заведениях и переносить школьные каникулы, но устно разрешил не отправлять детей в школу по желанию родителей.

"Если родители боятся - не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем", - заявил Лукашенко.

Он аргументировал свое решение тезисом Минздрав РБ о том, что в случае введения карантина дети, которые бессимптомно переносят коронавирус, поедут к бабушкам и дедушкам, которые находятся в группе риска.

"Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы - будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем", - заявил Лукашенко.

Факт, что дети, которые легко переносят коронавирус, имеют в сотни раз больше шансов подхватить инфекцию в школе, потом поехать домой и заразить родителей, которые, кстати, уже давно не девочки и не мальчики, а заодно с зараженными родителями затем навестить находящихся в группе смертников бабушек и дедушек, почему-то и Минздрав и Лукашенко не замечают в упор. Простая логика на уровне Gingerbread (ранняя версия системы Android) – где больше вероятность подхватить коронавирус: сидя дома за компом или посещая на общественном транспорте школу с 2-3 тыс. учащихся?

"Если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что не видит необходимости и в закрытии границ. Короче, белорусский правитель уперся рогом …