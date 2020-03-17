Минобр Беларуси отказался от идеи переноса школьных каникул

Министерство образования Беларуси отказалось от идеи раннего начала и удлинения школьных каникул. Как сообщила пресс-служба ведомства, весенние школьные каникулы переноситься не будут.

«В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме", - говорится в сообщении Министерства образования РБ.

Весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

Во вторник в медийном пространстве синеокой плодились надежды на то, что на фоне пандемии коронавируса весенние каникулы у школьников стартуют 23 марта и продлятся до 5 апреля.