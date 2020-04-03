В Беларуси на неделю продлят школьные каникулы

На фоне роста случаев заражения коронавирусом в синеокой, Лукашенко, похоже, поубавил уровень бравурства и уже почти согласен продлить на неделю школьные каникулы.

"Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но мы не будем довлеть (в смысле – давить, ред.) над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет", - сказал сегодня Лукашенко на полях Минской области.

"Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю", - добавил он, отметив, что надо изучить потенциальную наполняемость классов.

Впрочем, потенциальную заполняемость классов классные руководители по спущенной из Минобразования разнарядки изучают уже со вторника с помощью социальных сетей. Так что у ведомства на руках уже есть вся статистика и она однозначно говорит в пользу продления каникул.