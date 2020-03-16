Минобр Беларуси пока не созрел на карантин в учебных заведениях

Министерство образования рекомендует учреждениям образования отказаться от проведения массовых мероприятий, но пока не готово объявить о временном пере воде системы образования на домашнее/дистанционное обучение из-за распространяющейся пандемии коронавируса.

«Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях», - говорится в сообщении Минобра Беларуси.

Ведомство также посоветовало «при малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу».

Впрочем, БГУ и мединститут вопреки мнению Миздрава и Минобра отменили лекции и перевели студентов на дистанционное обучение.