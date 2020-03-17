Минобр Беларуси: Решение о переносе каникул не принято

Министерство образования Беларуси опровергло «достоверные» слухи о том, что принято решение о переносе и увеличении срока весенних каникул.

«Официальное решение о переносе каникул пока не принято. Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях. На данный момент официальная дата весенних каникул – с 30 марта по 4 апреля», - говорится в сообщении Министерства образования РБ.

По слухам, которые опровергает ведомство, каникулы должны были начаться 23 марта и закончиться 5 апреля.