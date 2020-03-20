Минобр Беларуси откорректировал начало занятий в вузах

Министерство образования Беларуси «по просьбам трудящихся» скорректировало время начала занятий в высших учебных заведениях с тем, чтобы студенты по утрам не мешали рабочим добираться до своих рабочих мест или vice versa.

«С учетом анализа транспортных потоков, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве утверждают, что проводился детальный анализ: принималось во внимание месторасположение учебных корпусов, а также места проживания студентов.

«На уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения для того, чтобы минимизировать «наложения» входящих и выходящих из университета потоков студентов», - также сообщил Минобр.

Изменения в расписании занятий обязательный для всех учреждений высшего образования в Беларуси.