Минобр Беларуси: Карантин в вузах и ссузах нецелесообразен

Министерство образования Беларуси не считает необходимостью введение карантина в вузах и ссузах из-за коронавируса, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования РБ Сергей Касперович.

"На сегодняшний день введение карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования министерство образования с учетом мониторинга ситуации считает нецелесообразным", - сказал Касперович.

По словам чиновника, министерство провело «весь комплекс действий на профилактику и минимизацию контактов».

В числе таких мер, Касперович назвал изменения в расписании учебных мероприятия и перенос массовых мероприятий.