Последнее обновление: 25.03.2020 14:00

Минобр Беларуси: Карантин в вузах и ссузах нецелесообразен

Министерство образования Беларуси не считает необходимостью введение карантина в вузах и ссузах из-за коронавируса, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования РБ Сергей Касперович.

"На сегодняшний день введение карантина в университетах, колледжах, других учреждениях образования министерство образования с учетом мониторинга ситуации считает нецелесообразным", - сказал Касперович.

По словам чиновника, министерство провело «весь комплекс действий на профилактику и минимизацию контактов».

В числе таких мер, Касперович назвал изменения в расписании учебных мероприятия и перенос массовых мероприятий.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование