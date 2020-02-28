БНТУ переводится на индивидуальное обучение из-за коронавируса

БНТУ переводится на индивидуальное обучение после того, как в Беларуси был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Вирус нового поколения был выявлен у прибывшего из Ирана студента.

"Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, молодого человека вызвали на обследование в 33-ю поликлинику Минска. На момент осмотра он жалоб не предъявлял.

"Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм", - проинформировал Караник, передает БелТА.

"Мы сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения", - сказал министр.