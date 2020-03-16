Минобр РБ разрешил отказаться от лекций, научных и культурно-массовых мероприятий

Министерство образования Беларуси рекомендует внести изменения в учебный процесс в вузах за счет отказа от лекций. Кроме того, ведомство рекомендует ограничить проведение научных и культурно-массовых мероприятий.

«В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные», - говорится в сообщении Минобра Беларуси.

«Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий», - отмечается в сообщении без указания срока грядущих ограничений.

Вместе с тем, министерство требует организации нормального учебного процесса во всех учреждениях образования наряду с принятием предписанных санитарно-профилактических мер.

«Под особым контролем будут находиться все общежития - рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия. Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа», - говорится в сообщении.