Лукашенко назвал пандемию коронавируса «психозом»

Лукашенко заявил, что вся планета страдает коронавирусным психозом и даже объяснил почему он занимает такую позицию

"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", - сказал белорусский правитель на совещании по вопросу распространения эпидемии COVID-19 в Беларуси.

На совещании присутствуют глава администрации, госсекретарь Совбеза, министр здравоохранения, руководители крупнейших медицинских учреждений.