Последнее обновление: 16.03.2020 09:38

Телеграмм-каналы Беларуси требуют карантина и информационной прозрачности из-за COVID-19

Белорусские телеграм-каналы распространяют совместное заявление с требованием в властям страны предпринять конкретные действия из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси.

В заявлении, под которым на данный момент подписались около 80 телеграмм-каналов предлагается ввести карантин во всех учебных заведениях Беларуси и медицинский контроль на всех границах синеокой с соседними государствами и в аэропортах.

Кроме того, подписанты хотят услышать / увидеть «обращение к нации с разъяснением всей серьёзности ситуации с развитием коронавируса», одновременно требуя прекратить успокаивающие речи, на фоне которых население ослабляет контроль над собственной безопасностью.

Также, телеграм-сообщество требует от властей «своевременно и прозрачно сообщать общественности и журналистам детали о ситуации с распространением вируса в Беларуси и новых случаях заражения: количество, населённый пункт, место работы/учёбы — не нарушая при этом врачебную тайну».

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