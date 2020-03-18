Последнее обновление: 18.03.2020 10:34

Прилетающие в аэропорт Минска граждане удивлены отсутствием проверки на коронавирус

Возвращающиеся в страну граждане Беларуси подтверждают опасения соседних стран насчет того, что власти Беларуси пренебрегают элементарными мерами безопасности по предотвращению завоза в страну новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное телеграм-каналом «Трыкатаж» с пометкой «Тем временем Глазу, ВОЗу, Каранику и Лукашенко шлют пламенный привет из аэропорта Минска: досмотра прилетающих нет как такового».

«В Минске у меня просто взяли анкету, не спросили ничего, исследования не берут … как человек, прилетевший из стран с серьезным карантином, могу сказать: «Дорогая моя страна, это пренебрежение реально здоровьем людей», - описывает ситуацию вернувшаяся домой гражданка Беларуси.

«Считаю, что меры должны быть намного жестче», - заключила она.

Как сообщалось, правительство России объяснило свое решение закрыть границу с Беларусью тем, что органами государственной власти Белоруссии не предпринимаются рекомендованные ВОЗ адекватные меры по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств.

Ответом Беларуси на это обвинение со стороны России стали комментарий пресс-секретаря МИД РБ А.Глаза, а также заявление странового офиса ВОЗ в Минске, содержание которого очень созвучно с позицией белорусских властей.

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