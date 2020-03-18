Прилетающие в аэропорт Минска граждане удивлены отсутствием проверки на коронавирус

Возвращающиеся в страну граждане Беларуси подтверждают опасения соседних стран насчет того, что власти Беларуси пренебрегают элементарными мерами безопасности по предотвращению завоза в страну новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное телеграм-каналом «Трыкатаж» с пометкой «Тем временем Глазу, ВОЗу, Каранику и Лукашенко шлют пламенный привет из аэропорта Минска: досмотра прилетающих нет как такового».

«В Минске у меня просто взяли анкету, не спросили ничего, исследования не берут … как человек, прилетевший из стран с серьезным карантином, могу сказать: «Дорогая моя страна, это пренебрежение реально здоровьем людей», - описывает ситуацию вернувшаяся домой гражданка Беларуси.

«Считаю, что меры должны быть намного жестче», - заключила она.