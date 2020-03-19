МИД РБ предстоит вернуть в страну еще около 1,2 тыс. белорусов

Министерство иностранных дел Беларуси уже оказало содействие в возвращении в страну около 1,7 тыс. граждан. Однако, ведомству придется разрешить проблему с возвращением еще 1,2 тыс. граждан страны.

«С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1 700 гражданам нашей страны. Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине», - сообщил в среду вечером пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

«В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время», - уточнил представитель МИД.

По данным МИД, еще около 1,1 тыс. граждан Беларуси находятся за рубежом по линии белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число белорусов пребывает в Египте.

Представитель МИД сообщил, что Белавиа продолжит выполнять рейсы в Египет до 31 марта 2020 г. специально для обеспечения возможности выезда граждан Беларуси.

Кроме того, авиакомпания не будет отменять прямые рейсы в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта 2020 г. ОАО «Белавиа» планирует запуск рейса «Минск – Вена».

МИД сообщил, что продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из ГОА и Шри-Ланки.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

МИД РБ также проинформировал, что удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории «Друскининкай».

«На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в г.Юрмала. Речь идет 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах», - также сообщил Глаз.