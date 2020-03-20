В Беларуси складывается идеальная погода для лечения коронавируса

Лукашенко назвал идеальными нынешние погодные условия для проведения весенне-полевых сельхозработ в стране.

"Что касается этого года, то должен сказать, что ситуация идеальная. Почему идеальная? Потому что при высоких температурах зимой шли дожди, поэтому при отсутствии снега большой запас влаги в почве", -заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, надо быстрее посеять ранние зерновые, что позволит в более ранние сроки провести уборку зерновых.

"То есть, пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная", - резюмировал Лукашенко.

Недавно, на одном из совещаний по вопросам противодействия коронавирусной инфекции Лукашенко заявил, что трактор и поле (или трактор в поле) являются наряду с водкой и сауной лучшим средством лечения COVID-19.