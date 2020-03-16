В Беларуси зарегистрированы 36 случаев заражения коронавирусом

За минувшие выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Республики Беларусь. Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы.

Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Кроме того, COVID-19 подтвержден у 5-ти студентов БГУ.

«Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса. Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

По данным ведомства, за последние сутки на наличие вируса проверены 950 образцов. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.

«Мы хотели бы отметить, что размещение иностранных студентов (из угрожаемых по коранавирусу стран) в контакт-центры себя оправдал. На сегодняшний день в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье» находится 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» - 153, свободных мест вполне достаточно для завершения данного типа ограничительных мероприятий», - заявил Минздав, не поясняя, чем оправдана изоляция иностранных студентов.

На эпидемиологическом и медицинском контроле находятся 2583 человека.