Минздрав: В Беларуси дети не болеют COVID-19

Минздрав Беларуси не считает необходимым вводить карантин в школах, объясняя свое мнение тем, что дети не болеют вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезнью COVID-19.

«Сейчас мы такие меры принимать не будем», - заявила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава РБ Инна Карабан, отвечая на вопрос о возможности введения карантина в школах страны.

"Дети не болеют коронавирусной инфекцией в большинстве своем. Если и болеют, то переносят практически бессимптомно. Даже не практически, а вообще бессимптомно", - заявила представитель Минздрава.

В качестве примера была озвучена ситуация с санэпидемическими мероприятиями, проводимыми в 20-й гимназии Минска. Минздрав пояснил, что SARS-CoV-2 был обнаружен у отца одной из учениц. У самой школьницы тест дал отрицательный результат.

Впрочем, бессимптомное распространение коронавируса куда опаснее: стоит одному ученику принести его в класс, и затем по домам SARS-CoV-2 бессимптомно разнесут 20-30 носителей, даже не подозревая об этом. Но у Минздрава свое видение ситуации и, скорее всего, особое поручение сверху не создавать панику.

Впрочем, представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев поддерживает точку зрения Минздрава РБ.

"В Беларуси сегодня семь очагов, 27 пациентов. Это говорит о том, что все выявленные случаи идентифицированы. Нет случаев бесконтрольной передачи. На этом этапе жесткие меры не рекомендуются. Всего, что делается в Беларуси, с точки зрения ВОЗ достаточно. Но в зависимости от изменения ситуации могут быть предложены более жесткие меры", - сказал Бердыклычев, которого цитируют СМИ.

По данным Минздрава, в Беларуси выявлены 27 случаев заражения коронавирусом нового типа.