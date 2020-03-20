Минздрав Беларуси отказывается называть общее число случаев заражения в стране

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало очередную куцую сводку данных о ситуации с коронавирусом в стране, которые не позволяют сделать реальную оценку степени распространения инфекции в синеокой.

«На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.

«По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов», - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в Беларуси уже составляет как минимум 69 человек.

Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19, утверждают в министерстве.