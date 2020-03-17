Минздрав РБ готовит допмеры против завозного коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси не фиксировались новые заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

«За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты», сказал министр.

Он проинформировал о готовящихся дополнительных мерах против возможного нового завоза коронавируса в страну.

«Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам", - пояснил министр.

Новых мер, направленных на минимизацию возможного распространения коронавируса внутри страны ждать не стоит, поскольку власти уверены в подконтрольности ситуации, ссылаясь при этом на мнение странового представительства ВОЗ (речь идет о мнении представителя ВОЗ в Беларуси), которое к тому же, по просьбе властей РБ, подготовило ответ на вчерашнее заявление правительства России о недостаточности предпринимаемых в Беларуси мер по отношении коронавируса.

«На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ», - говорится в заявлении странового представительства ВОЗ, текст которого опубликовал Минздрав РБ.

«ВОЗ считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран», - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, вчера Россия сообщила о том, что закрывает границу для граждан Беларуси, объяснив свое решение тем, что власти Беларуси не принимают достаточных мер для борьбы с коронавирусом.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», - говорится в сообщении правительства РФ.