Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 27

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что за последние сутки в стране были выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом нового типа, что увеличило общее число случаев заражения до 27 человек.

По данным Минздрава выявлены 7 очагов завозной инфекции, где распространение инфекции происходит среди людей, входящих в круг общения зараженных.

В настоящее время в больницах находятся 24 пациента. Ранее три человека были выписаны в связи с выздоровлением. Под медицинским наблюдением находятся еще 225 человек.

Минздрав РБ также сообщил, что из-за одного зараженного в Италии туриста пришлось изолировать 91 человека.

Речь идет о пациенте, который находился на севере Италии и скрыл этот фат от врачей. В понедельник этот человек поступил в больницу с пневмонией, где тест и выявил заражение коронавирусом. Сын-студент этого человека также может являться носителем коронавируса.