Лукашенко упрекнул Италию в неправильных методах борьбы с коронавирусом

Низкое число случаев заражения коронавирусом в Беларуси (21 на данный момент) Лукашенко объяснил грамотными действиями властей, упрекнув при этом власти Италии в запоздалой реакции на возможное распространение вируса.

По словам белорусского правителя, грамотность действий властей в синеокой объясняется подключением милиции к борьбе с коронавирусом.

"Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома", - заявил Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

"То, что у нас это зло меньше сейчас, потому что мы работаем на самом ближнем контуре. Даже не при проявлении каких-то вирусов, не только коронавируса, мы работаем при малейшем подозрении. Если коснулось, если где-то там человек был, мы его проверяем! Даже без подозрения на коронавирус, только потому что был за границей. И всё окружение тоже проверяем. Это то, что не делалось в Италии. Это данные ВОЗ. Италия не работала на первом-втором уровне. И только когда заболел - начинали лечить", - заявил сегодня Лукашенко.

Он посоветовал пожилым людям сидеть дома.

«Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый», - сказал Лукашенко, но объяснив, почему сам не следует собственному совету.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии составляет 15113. От COVID-19 в этой стране уже умерли 1016 человек