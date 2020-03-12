Беларусь ввела ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса

Белорусские власти в связи с расширением географии распространения коронавируса нового типа приняли решение ограничить проведение в стране массовых мероприятий с международным участием до 6 апреля, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

«…сегодня, на специальном совещании в Совете министров, принято решение - до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием», - говорится в сообщении.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения, уточнил Минздрав.

«С 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм», - подчеркивается в сообщении.

Минздрав Беларуси сообщил, что в стране подтверждён 21 случай заражения коронавирусом.