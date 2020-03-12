В Беларуси подтвержден 21 случай заражения коронавирусом нового типа

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что в стране подтвержден 21 случай заражения коронавирусом нового типа. Про данным министерства, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провело более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

«Проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

«Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь», - подчеркивается в сообщении.

Сегодня Минздрав сообщил, что проводит в Минске санитарно-противоэпидемические мероприятия по выявлению контактов первого и второго уровня граждан, у которых взяты тесты на COVID-19. В частности, санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня проводились в 20-й гимназии и БГУ.