Последнее обновление: 12.03.2020 14:49

Минздрав РБ будет в ручном режиме ограничивать массовые мероприятия

Министерство здравоохранения Беларуси выступило с рекомендацией ограничить проведение массовых мероприятий в стране из распространяющейся по планете пандемии коронавируса нового типа. Однако, эта рекомендация затронет далеко не все массовые мероприятия.

"Это нужно, чтобы у людей, которые, может быть, в легкой форме эту инфекцию переносят и не обратились за медицинской помощью, было меньше шансов поделиться этой инфекцией с большим количеством людей. Мы считаем, что проведение культурно-массовых мероприятий следует ограничить на время, пока все успокоится и будет понятно, как развивается ситуация у наших соседей", - сказал министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

На вопрос, какие именно мероприятия будут отнесены к массовым, он ответил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

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