Суд в Могилеве наказал журналистку штрафом за позитивный репортаж

Судья суда Октябрьского района Могилева Ольга Заричнюк 4 марта вынесла решение о наказании могилевской журналистки Алины Скребуновой штрафом в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Скребунова получила штраф за материал о 50-летии троллейбусного парка в Могилеве, появившийся на телеканале «Белсат». Сюжет рассказывал о работе предприятия и носил вполне позитивный характер, пишет mogilev.online (https://mogilev.online/rus/news/mogilev-10516/).

Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали 8 февраля в дворе дома. На них были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 22.9 КоАП ( «Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ») за отснятый материал о 50-летии троллейбусного парка в Могилеве.

Дело Александра Сидоревского рассматривала другая судья, Наталья Крашкина. Еще 24 февраля он был наказан штрафом в 20 базовых величин (540 рублей).