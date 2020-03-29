«Ежедневник» объявил об информационном протесте против задержания Сацука

Портал «Ежедневник» объявил о временной смене концепции издания в связи с задержанием его главного редактора Сергея Сацука.

«Прошло несколько дней с задержания Сергея Сацука. Была маленькая надежда, что его отпустят. Но с пятницы 27 марта руководитель нашего издания помещен под арест в СИЗО №1 на улице Володарского», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте онлайн-издания.

«В его доме прошел обыск и была изъята вся компьютерная техника, включая планшет внука. Обыск прошел и в редакции «Ежедневника», практически все его сотрудники были вызваны на допросы в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, – говорится в заявлении. – В связи с этим редакция «Ежедневника» объявляет о временной смене концепции. Отныне на портале будет публиковаться только информация (собственные материалы и материалы других СМИ), относящиеся к «Делу Сергея Сацука». Все они будут собраны в специальном разделе, в котором мы будем тщательно и подробно фиксировать ход этого дела».

Известный экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук обратился к Александру Лукашенко в связи с арестом главреда «Ежедневника», передает БелаПАН.

«Сергей Сацук выполняет важнейшую для страны функцию. Он проводит расследования государственных программ, проектов и планов. За свои деньги, на своих ресурсах, на свой страх и риск, — отмечает Романчук в своем открытом письме к президенту. — Он готов отвечать за написанное и сказанное. Он делает то, за что мы, налогоплательщики, платим очень большие деньги для десятков контрольных органов, восьми спецслужб, депутатов и прокуроров. Он по сути дела, является информатором, глазами общества, руководства страны и его силовых органов (whistleblower) о тех безобразиях, которые творятся при распределении и управлении государственными ресурсами и активами. Именно на выполнение этой задачи бюджет выделяет сотни миллионов BYN-рублей на государственные СМИ. Сергей Сацук и его команда не получают ни копейки денег налогоплательщиков, а выполняют функцию глаз народа гораздо качественнее».

Сергея Сацука задержали представители департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин. Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

26 марта сотрудники ДФР провели обыск в редакции «Ежедневника» и изъяли документацию.

Сотрудников «Ежедневника» Вадима Сеховича, Андрея Александровича, Александра Сацука, а также главного бухгалтера издания допросили в ДФР КГК в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении задержанного главного редактора.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Накануне «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.