Учредители «Ежедневника» написали письмо Лукашенко

Учредители интернет-издания «Ежедневник» в открытом письме обратились к Лукашенко по поводу задержания редактора Сергея Сацука. Журналисты напомнили, что в 2015 году на пресс-конференции глава он пообещал Сацуку свою поддержку в борьбе с коррупцией.

«Что касается вот такой вот лобовой атаки на коррупцию, вы получите самую реальную поддержку. Это я вам обещаю», — заявил тогда Лукашенко.

Учредители «Ежедневника» призвали Лукашенко вмешаться в ситуацию.

«Просим выполнить свое обещание, освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него надуманное уголовное дело», - просят они.

«Та статья, которую якобы Сергей Сацук подготовил и разместил за деньги, отвечает всем требованиям, предъявляемым к журналистским расследованиям. Факты перепроверены и достоверны. Героям публикации предоставлена возможность высказать свою точку зрения и опровергнуть факты. Но они не опровергли эти факты, а лишь заявили, что так работают все. В публикации заостряется внимание, что дело не в этих трех компаниях, есть и другие. Просто описать другие в одной статье физически невозможно», - отмечается в письме.

По мнению учредителей, правоохранители «нацелили свои силы не на борьбу с коррупционерами, а на борьбу с известным врагом коррупционеров, тратя на это просто колоссальные человеческие и денежные ресурсы».

Свои подписи под письмом поставили учредители и сотрудники интернет-издания: Александр Сацук, Вадим Сехович, Андрей Александрович, Александр Аксенов, Ирина Мурина.