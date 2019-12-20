Минский суд оштрафовал журналистку Ирину Халип на 15 базовых величин

Суд Партизанского района Минска оштрафовал журналистку Ирину Халип на 15 базовых величин (382,5 рубля). Такое решение вынес судья Анатолий Борисёнок.

Халип признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), передает БелаПАН

По версии обвинения, вечером 15 ноября Халип находилась на Октябрьской площади и принимала участие в «несанкционированном пикетировании, не относящемся к предвыборной кампании по агитации».

Халип признала, что находилась на площади, но в рамках предвыборного пикета кандидатов в депутаты Алены Толстой и Андрея Войнича, и выражала отношение к предстоящим выборам в Палату представителей.

Судья отметил, что есть постановление Мингорисполкома, запрещающее проведение мероприятий на Октябрьской площади в рамках предвыборной кампании. Халип заявила, что это постановление противоречит Избирательному кодексу.

Свидетелями в суде выступили два сотрудника ГУВД Мингорисполкома. По их словам, Халип «выступала с речами» и выкрикивала «Жыве Беларусь». Халип спросила у сотрудника ОМОНа, против ли он, чтобы «Жила Беларусь». Сотрудник ОМОНа ответил, что не против.

В комментарии журналистам после вынесения решения суда Халип назвала выступления свидетелей «стендапом» и сообщила, что не будет обжаловать приговор.

«На самом деле обычная история. Сегодня мне немного неудобно, что меня оштрафовали, а Евгений Афнагель и Максим Винярский встретят Новый год за решеткой. В данном случае я думаю не о своем штрафе, а о них и их семьях», — отметила Ирина Халип.

15 ноября более 100 человек собралось на площади Свободы в Минске на анонсированную кампанией «Европейская Беларусь» акцию «Встреча свободных людей» в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты ПП НС. Изначально «Европейская Беларусь» приглашала граждан на встречу со своими представителями, баллотирующимися в нижнюю палату парламента, на Октябрьскую площадь. Однако в этот же день коммунальные службы города начали монтировать там новогоднюю елку, огородив место вокруг нее пластиковыми блоками. И участники акции переместились на площадь Свободы.